Plan voor etappe profwielerkoers in Hoeksche Waard afgeblazen

Dat er nu een streep door de plannen gaat, is een hard gelag voor wielerminnend Hoeksche Waard, Binnenmaas-wethouder Arie Mol voorop. Hij was meer dan drie jaar bezig het evenement, met het Oud-Beijerlandse Mars als hoofdsponsor van de etappe, naar het eiland te halen. ,,Een grote teleurstelling is nog zwak uitgedrukt", aldus Mol. ,,Sportief gezien is dit voor de burgers en mijzelf een enorme tegenvaller. Er is heel veel tijd ingestoken. Ik heb de laatste dagen zelf veel gesport om het van me af te zetten."

Financiën

Het binnenhalen van van het evenement strandde op de financiën. De vijf gemeenten wilden gezamenlijk 70.000 euro bijdragen, het Pact van de Waard 10.000. Daarmee was er nog een gat in de begroting van ruim een halve ton.



,,We moesten door de wisseling van Eneco naar BinckBank meer zelf betalen voor het programma om het wielerevenement heen", zegt Mol. ,,We hebben daar onvoldoende sponsors voor kunnen vinden. Als we het contract met organisator Goladzo hadden getekend, hadden we meteen 70.000 euro moeten overmaken. Die krijg je niet terug als je toch van de organisatie van de etappe afziet. Dan spring je in een gat. Dat risico konden we niet nemen."