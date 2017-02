Politieke steun in de maak voor herindelingsplan Hoeksche Waard

Politieke tegenstanders van het samengaan van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard zaten vanavond met fluoriserende buttons (met de tekst 'tegen herindeling' erop) op de tribune van de statencommissie in Den Haag. Onder anderen de wethouders Paul Boogaard (Korendijk), Hans Flieringa en Pieter Paans (beiden Cromstrijen) zetten grote vraagtekens achter het fusieplan van Gedeputeerde Staten. Of hun pleidooi kans van slagen heeft, is echter maar de vraag. GroenLinks liet onomwonden weten de fusie te steunen. ,,Wij willen een slagvaardige en krachtige gemeente die een sterke positie inneemt in de regio. En we willen dat instellingen en ondernemers goed gefaciliteerd worden’’, zei fractievoorzitter Huri Sahin. Ook veel andere partijen, waaronder VVD, D66 en PvdA, lijken vast van plan om gedeputeerde Rogier van der Sande te steunen, al zeiden ze nog niet openlijk ‘ja’ tegen de herindeling. Vooral het CDA stelde een groot aantal kritische vragen. ,,We tillen er zwaar aan en worstelen met het onderwerp’’, aldus fractievoorzitter Meindert Stolk.

Burgerpeiling

De PVV is in elk geval op dit moment faliekant tegen de herindeling. Die partij wil eerst de uitkomst van een burgerpeiling afwachten. Die wordt volgende maand tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen gehouden in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk, de drie gemeenten waarin de raden tegen een fusie hebben gestemd.



Gedeputeerde Rogier van der Sande wacht niet op de uitkomst. Zijn kritiek op de peiling is dat een simpel ja of nee geen recht doet aan de discussie. Hij wees er ook op dat de Hoeksche Waardse politici er eind 2015 mee eens waren dat de provincie de regie over de bestuurlijke toekomst overnam.



De Tweede en Eerste Kamer hebben later dit jaar het laatste woord over het fusieplan.