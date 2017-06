Ruim twee uur in een monsterfile

De afsluiting van de Heinenoordtunnel (A29) heeft afgelopen weekend voor een waar verkeersinfarct gezorgd. Sommige automobilisten liepen in de Hoeksche Waard meer dan twee uur vertraging op. ,,Hier is echt wel over nagedacht.''

Met name zaterdag zocht het verkeer dat normaal gesproken door de Heinenoordtunnel naar Rotterdam rijdt hun toevlucht op de N217, de tweede hoofdweg door de Hoeksche Waard. Rijkswaterstaat adviseerde al ruim op voorhand om via de Kiltunnel - die vanwege de werkzaamheden tolvrij was gemaakt - maar kwam in het eerste 'werkweekend' meteen bedrogen uit. Honderden automobilisten strandden op de N217. In de brandende zon. En zonder flesjes water.

Quote Als hier iets gebeurt zitten we als ratten in de val inwoonster Hoeksche Waard ,,Over de afsluiting van de Heinenoordtunnel is echt wel nagedacht'', zegt wethouder Leon van Noort van de gemeente Binnenmaas, waar het verkeer urenlang moest aanschuiven. Volgens hem gaan onderhoud aan de tunnel en een 'verkeersuitdaging' hand in hand. ,,Er moet nu eenmaal onderhoud uitgevoerd worden. Maar omdat de verbindingswegen van en naar de Hoeksche Waard beperkt zijn, krijg je helaas dit soort situaties. Dat is heel vervelend.''



Vervelend was het zeker. Op de Facebookpagina van AD Hoeksche Waard openden honderden weggebruikers het vuur. Zeker omdat de tunnel ook de komende drie weekends potdicht zit. ,,Dit is gewoon asociaal. Als hier iets gebeurt zitten we als ratten in de val'', schrijft een vrouw uit Hoeksche Waard. De kreten 'dramatisch', 'vreselijk' en 'zucht...' vallen tientallen keren.

De snelste manier om met de auto vanuit de Hoeksche Waard in Rotterdam te komen, was om te rijden via de Haringvlietbrug, A59, A17 en de Moerdijkbrug (A16). Een omleiding van meer dan 45 kilometer. Wie slim dacht te zijn om via de pont bij Nieuw-Beijerland het Spui naar Spijkenisse over te steken kon ook minimaal een uur aanschuiven.

Stoplichten

Het verkeersinfarct van afgelopen weekend ten spijt, Van Noort ziet geen reden tot verandering. ,,Veel klachten gaan over de stoplichten op de N217 en bij de Kiltunnel. Die zorgen voor een matige doorstroming. Maar het uitzetten van de verkeerslichten is geen optie. Dat wordt een chaos.''