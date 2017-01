Schaatsster Iris van der Stelt wil winnen op de Weissensee

Op de ondergelopen ijsbaan waar de Numansdorpse vanuit haar keuken op uitkijkt, kabbelt nu het water nog. Maar Van der Stelt is voorzichtig met het inplannen van haar agenda. Want als ze binnenkort eindelijk weer eens ergens in Nederland een marathon over krakend zwart natuurijs kan schaatsen, wil ze die niet missen. Lukt dat niet hier, dan in ieder geval over anderhalve week op de Weissensee in Oostenrijk. ,,Ik kan eigenlijk niet meer wachten'', zegt Van der Stelt.



Tot vorige week veroverde ze al een handvol podiumplaatsen, behalve de bovenste. Na haar zege in de achtste race om de KPN Marathon Cup, kan ze straks met een goed gevoel naar Oostenrijk afreizen. ,,Voor het seizoen stel je jezelf doelen. Zeker na vorig jaar wilde ik dit seizoen een wedstrijd winnen. Niet dat als ik zaterdag niet had gewonnen, mijn seizoen niet geslaagd zou zijn. Maar we zitten nu ongeveer halverwege het seizoen, dus het werd eigenlijk wel tijd.''



Angst

Het is een sportief hoogtepunt na een zomer van vallen en opstaan. De verwondingen van haar valpartijen op de fiets en de skeelers zijn intussen hersteld, en ook van angst om te vallen ondervindt ze geen hinder. ,,Ik heb gelukkig nergens meer last van. Op de schaats heb ik eigenlijk nooit angst gekend. Dan ga ik er gewoon vol in en denk ik niet na.'' Helemaal kwijt is ze de angst nog niet. ,,Ik denk niet dat ik het al achter me heb gelaten, maar wel dat ik er overheen ga groeien.''



Intussen heeft de keuze om na haar doorbraakseizoen over te stappen naar het nieuwe team van MK Basics, duidelijk goed uitgepakt. ,,Ik heb echt een nieuwe prikkel gekregen, daar was ik echt naar op zoek. Een frisse wind, nieuwe ploeggenoten, nieuwe begeleiding, alles is gewoon net even anders. In het begin heeft het tijd nodig gehad om aan elkaar te wennen, dat wist ik. En nu draagt die nieuwe prikkel echt bij aan hoe het nu gaat. De laatste weken ga ik steeds lekkerder rijden. Ik denk dat ik weer redelijk op het niveau van vorig seizoen zit, hoop eigenlijk zelfs dat mijn sprint verbeterd is.''



Balans

Ondertussen is het voor de fysiotherapeute soms zoeken naar balans tussen studie, werk en schaatsen. ,,Ik ben dit jaar een masteropleiding (kinderfysiotherapie, red.) gaan doen. Met dan ook nog stage, werken en trainen erbij, is dat wel heel goed plannen en heel druk op het moment. Maar juist het schaatsen is daarom heel fijn en het is gewoon heel lekker om in het weekend even helemaal los te gaan.''



Binnenkort mag ze ook buiten los. ,,Het natuurijs komt eraan. De Weissensee is echt mijn volgende hoofddoel. Ik wil daar een mooie overwinning pakken, ik heb nog nooit een overwinning op natuurijs gepakt. Ik wil echt heel graag een klassieker pakken. Daar ga ik voor.''