Scholieren betrapt met drugs bij politiecontrole

Een politiemacht van rond vijftien agenten en enkele honden nam gisteren bezit van de schoolgebouwen. ,,We moesten in een rij de klas uitlopen, waar een drugshond aan je snuffelde'', zegt Floor (6-vwo), samen met Eva (5-vwo) tijdens de pauze. Bij hen in de klas werd niemand betrapt. ,,Of er veel drugs is op school? Als je de verhalen moet geloven wel...''



Ze vertellen dat de hond ook de klas inging om de tassen te controleren. Ook de kluisjes werden doorzocht, zeggen ze. Bij 'De Willem' werden in elk geval twee havo-scholieren aangehouden, meldden bronnen. Een woordvoerster van de school geeft geen commentaar en verwijst naar de politie. Die komt vandaag met de cijfers naar buiten.



Boeven

De controle maakt deel uit van een gezamenlijke actie van politie, Hoeksche Waardse gemeenten en de scholen. ,,Het is niet het doel boeven te vangen'', zegt directeur Rianne Koole van het Actief College. ,,Het gaat ons om de gezondheid van de scholieren. We hebben zorgen over het drugsprobleem dat er in de Hoeksche Waard speelt.'



Sinds eind 2015 belandden zelfs enkele 12- en 13-jarige Hoeksche Waardse in kritieke toestand in het ziekenhuis vanwege drugsgebruik. Onderzoek van de politie eerder dit jaar leverde liefst 65 jongeren tussen 12 en 18 jaar op die drugs gebruikten, kochten of verhandelden.



De leerlingen van 'De Willem' ontvingen over de politieactie gisteren een brief. 'Misschien - en dat kunnen we ons best voorstellen - vond je de hond, die er van heel dichtbij best wel indrukwekkend uitziet, intimiderend of beangstigend. Of ben je aangedaan omdat je klasgenoot, na het 'aanslaan' van de hond uit het lokaal werd gehaald', staat daarin. 'Ook wij vinden het jammer dat deze actie(s) nodig is/zijn. Maar alle acties (er volgen dit schooljaar nog diverse acties) staan vooral in het teken van jullie welzijn en gezondheid.'