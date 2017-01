'Schrik van politie' twee jaar de cel in

Kin­der­dag­ver­blijf in Maasdam moet improviseren na nieuwjaarsbrand

3 januari Zo'n dertig kinderen van kinderdagverblijf Kibeo in Maasdam krijgen tijdelijk elders onderdak. Een brand in de nieuwjaarsnacht beschadigde het pand aan de Merwedestraat te veel om er veilig kinderen op te vangen. Het is onduidelijk wanneer de kinderen weer in hun vertrouwde omgeving terecht kunnen.