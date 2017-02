Secuur werkje: de ontmanteling van molen De Goede Hoop

De ruim 24 meter lange roeden, de armen van de in 1749 gebouwde korenmolen langs de Binnenmaas, worden door Vaags Molenwerken uit het Gelderse Aalten gerestaureerd. Ook het raamwerk voor de wieken wordt hersteld.



Op de smalle parkeerplaats was het vanmorgen voor de ‘molenmonteurs’ een kwestie van passen en meten. Zorgvuldig werden de roeden uit het kruis gegleden en vervolgens op een dieplader gelegd. Over drie maanden worden de gerestaureerde delen terug in het molenkruis gehangen. ,,We hopen dat hij dan weer kan gaan draaien’’, zegt Jan Booden, voorzitter van de stichting Molens Binnenmaas.