Spannende herstart van luxe sauna 's-Gravendeel

Een bewogen opening op Valentijnsdag 2014. Rechtszaken over de geweigerde horecavergunning. Gesloten en failliet in het voorjaar van 2015. Een heropening morgen. Nooit is het rustig rondom Wellnesscentrum Thermen Binnenmaas.

Never a dull moment gaat op voor Thermen Binnenmaas in 's-Gravendeel, dat de afgelopen jaren onder leiding van de familie Naaktgeboren voortdurend overhoop lag met de gemeente. De inzet: het ontbreken van een horecavergunning.



Thermen Binnenmaas heropent niettemin morgen na bijna anderhalf jaar de deuren. Dat nieuws zorgde op sociale media voor een stroom opgetogen reacties van blije gasten. Zij kwamen in groten getale naar het wellnesscentrum, totdat het onder dwang van de gemeente het restaurant sloot. Dat leidde het voorlopige einde van Thermen Binnen den Maas in. De Raad van State besliste voor de zomer dat de gemeente een vergunningaanvraag van uitbater Hoeksche Bowling (van de onlangs overleden horeca-ondernemer Jan van der Pligt) terecht weigerde. Dat had vooral te maken met grondeigenaar Freek Naaktgeboren, die overhoop lag met de belastingdienst en in het verleden is veroordeeld voor witwassen.

Vanwege het faillissement moest ook de bedrijfsnaam worden aangepast in Thermen Binnenmaas. Een horecavergunning heeft het wellnesscentrum echter nog steeds niet.



Cateringbedrijf

De familie Naaktgeboren heeft daar een oplossing voor bedacht. Cateringbedrijf Le Bon Papillon uit Zwijndrecht brengt het eten en drinken voor de gasten. Een horecavergunning is daarbij volgens de familie niet nodig. Ondertussen heeft Freek Naaktgeboren deze week om de tafel gezeten met onder anderen burgemeester André Borgdorff van Binnenmaas. Het was, zo omschrijft de familie, 'een goed gesprek'.



Met Naaktgeborens vrouw Hilda Parengkuan als nieuwe directeur aan het roer van Thermen Binnenmaas, wil het bedrijf de strijdbijl het liefst begraven. Zij heeft de dagelijkse leiding overgenomen van zoon Jeremy, zodat die zijn studie kan afmaken. Dochter en opa (86) helpen ook om het wellnesscentrum tot een succes te maken. ,,We zijn nu een echte familiezaak'', aldus Parengkuan. ,,We steunen elkaar altijd.''

2,6 miljoen euro

Ook in de lastige laatste jaren waarin Freek Naaktgeboren de belastingdienst op zijn dak kreeg. Dat laatste probleem is echter uit de wereld. ,,Mijn vader heeft een brief gekregen dat alle aanslagen zijn vernietigd'', zegt zoon Patrick, die tot voor kort hoofdverantwoordelijke was voor het wellnesscentrum. ,,Het ging om een bedrag van 2,6 miljoen euro.''



Parengkuan heeft na het gesprek van haar man met de gemeente goede hoop dat ook de band met de gemeente kan worden genormaliseerd. ,,Ze hebben elkaar de hand geschud. Wij willen ook een goede relatie met de gemeente'', verzekert zij. ,,De controles zijn niet leuk voor de gasten. We zullen een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning doen.''

Logo AD Volledig scherm Freek Naaktgeboren, verlost van belastingproblemen, heeft zijn excuses aangeboden aan burgemeester André Borgdorff. © Archief AD

Tot die tijd moet het Zwijndrechtse cateringbedrijf Le Bon Papillon de gasten van het wellnesscentrum van eten en drinken voorzien. Via iPads kunnen de gasten bestellen, waarna het binnen enkele minuten wordt geserveerd. Op die manier wil het wellnesscentrum het ontbreken van een horecavergunning omzeilen. ,,Daarmee borduren we voort op vorig jaar toen gasten via Thuisbezorgd.nl eten konden bestellen'', zegt Patrick Naaktgeboren. ,,De kwaliteit en de service hadden we toen niet in de hand. Nu hebben we afspraken met een cateringbedrijf waarvan we weten dat het eten goed is verzorgd. We hebben de gemeente toegezegd te informeren over hoe we dit doen. We doen dus niets stiekem.''



Armband

Gasten krijgen bij binnenkomst één armband, die de kosten voor de catering en het wellnesscentrum gescheiden registreert. Bij vertrek dienen gasten bij twee verschillende kassa's af te rekenen. ,,Het is een heel mooi systeem'', zegt Naaktgeboren.