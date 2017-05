Spelersbus FC Utrecht strandt in Mijnsheerenland

Paardenziekte droes treft manege De Mustang

15 mei De paardenziekte droes heerst op manege De Mustang in Zuid-Beijerland. De komende zes weken mag er geen paard de manege verlaten of van buiten naar binnen komen. Droes is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die zich vooral via het snot van de dieren verspreidt. Mensen hebben er geen last van.