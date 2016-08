Stilte rond aanstelling nieuwe burgemeester Oud-Beijerland

,,Ik kan niets zeggen over de bijeenkomst van vandaag'', verontschuldigd Iwan Mahadew, fractievoorzitter van de plaatselijke PvdA. Het liefst van al wil hij de Oud-Beijerlanders op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de nieuwe burgemeester, maar hij is met handen en voeten gebonden. ,,Er stond laatst al een raadslid voor de rechter wegens het lekken van geheime informatie. Dat wil ik niet meemaken, hoor. Ik zeg dus niets.''



In Den Haag, waar de commissaris van de koning zijn kantoor heeft, werd vrijwel zeker een profielschets voor een nieuwe burgemeester voor Oud-Beijerland opgesteld. Aan de hand daarvan zoekt Smit een 'nieuwe man'. Hoogstwaarschijnlijk zet hij met het oog op de naderende eenwording van de Hoeksche Waard daarbij in op een waarnemend burgemeester, zoals Tineke Netelenbos en Anja Latenstein in 2005 en 2006 waren. Is er een geschikte kandidaat, dan wordt hij of zij weer voorgedragen aan de zeven fractievoorzitters.



Testosteron

Als het aan Maurice Pahladsingh ligt, draagt een dame de laatste ambtsketen in het Spuidorp. ,,Natuurlijk maakt het in de basis niets uit wat iemands persoonlijke achtergrond is. Hij of zij moet geschikt en gecommitteerd zijn om de rol op de best mogelijke manier te vervullen. Toch betrap ik mij er regelmatig op te overpeinzen dat in het positiespel van de vijf gemeenten die beoogd worden te herindelen per 1 januari 2020, wat oestrogeen tussen al het testosteron een verademing zou kunnen zijn'', meldt de fractievoorzitter van D66. Hij zou sowieso graag meer vrouwelijke bestuurders zien in de politiek. ,,Anders blijven we wel heel lang in de schaduw van landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staan.''



Net als zijn collega-fractievoorzitters is Pahladsingh gebonden aan vertrouwelijkheid. ,,Ik kan en wil dus niets melden over personen, profielschetsen of gesprekken die in vertrouwelijkheid zijn gevoerd'', zegt hij. ,,Bekendmakingen doet de commissaris van de koning zelf wanneer het zover is.''



Wie het ook wordt, de nieuwe burgemeester moet de ambts­keten op 31 december 2019 inleveren. Per 1 januari 2020 gaan de vijf gemeenten op het eiland samen tot een gemeente. Toch bestaat er een kans dat de gemeentelijke fusie eerder van de grond komt. Als dat het geval is, zal de ambtstermijn van de 'nieuwe man of vrouw' ook eerder stoppen.