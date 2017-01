Stoere Senna (7) met roze kart klaar voor grote finale

Senna is gek van karten, en mag het in Lelystad opnemen tegen talenten tot 9 jaar oud. Senna en haar drie jaar oudere broer Mika die haar warm maakte voor de sport, komen uit een gezin van echte raceliefhebbers. Ze zijn vernoemd naar twee wereldberoemde autocoureurs, de Fin Mika Häkkinen en de Braziliaan Ayrton Senna, wereldkampioenen in de Formule 1.



Vader John Bison snapt dat mensen denken dat de kartliefde er bij zijn kinderen met de paplepel is ingegoten. ,,Als mensen horen hoe onze kinderen heten, gaan ze er direct van uit dat wij ze zowat hebben gedwongen om te gaan karten." Toch is daar niks van waar, beweert hij. ,,We hebben er tegen de kids nooit een woord over gezegd." Mika kwam zelf met het idee om te gaan karten, en uiteraard ging John met zijn vrouw Judith en dochter Senna kijken. ,,Langs de kant zit Senna vaak te tekenen, maar ze ging de races steeds aandachtiger volgen. Al snel wilde ze meedoen met de jongens", glimlacht de trotse vader.