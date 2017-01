'Strontterreur' voor ingang van basisschool in Klaaswaal

Wekelijks stapt er wel een leerling in een van de vele hondendrollen voor de peuteringang van basisschool De Blieken in Klaaswaal. Met hun 'strontzolen' smeren ze vervolgens de halve basisschool bruin.



Arno Coenen, die zijn twee dochters dagelijks naar school brengt, stoort zich er al tijden aan. ,,Het is werkelijk waanzin: je moet slalommen langs de hondendrollen om zonder stront aan je schoenen bij school te komen. Dat kan toch niet?!''



De Markthal-kunstenaar deelde zijn ergernis met schooldirecteur Selma Klein. Ook zij stoort zich mateloos aan de 'strontterreur'. De kwestie speelt al jaren, zegt ze. ,,Twee jaar geleden hebben leerlingen bordjes gemaakt waarop ze aangeven dat ze de poep zat zijn. Helaas is er nog niets veranderd. Mensen hebben letterlijk schijt aan die borden.''



Krankzinnig

Saillant detail is dat naast het smalle paadje naar de schoolingang een officiële hondenuitlaatstrook is aangelegd. Een stuk groen dat compleet wordt genegeerd door de hondenbezitters. ,,Het is werkelijk waar krankzinnig. Ik kan niet begrijpen dat mensen zo asociaal zijn'', zegt Coenen, die denkt dat er meerdere daders zijn. ,,Zo'n hoeveelheid stront kan nooit uit een hond komen.''



Eén notoire overlastgever is bekend. Zowel de school, de gemeente Cromstrijen als Coenen heeft hem aangesproken op het poepgedrag van zijn huisdier. Hij mag zijn hond niet meer bij de school uitlaten. Coenen: ,,Ik moet nog zes jaar met mijn dochters naar deze school. Ik heb geen zin om nog zes jaar lang de stront te moeten ontwijken.''