Thermen Binnenmaas zet koffie en heeft servies

Het wellnesscentrum uit 's-Gravendeel verzocht de rechtbank in Rotterdam dat te mogen blijven doen tot is beslist over een nieuwe vergunningaanvraag. De afgelopen tijd moesten de gasten zich behelpen met plastic bestek en borden en kartonnen bekertjes. Thermen mag geen servies hebben omdat het bedrijf geen horecavergunning heeft. De gemeente wil die niet afgeven vanwege een negatief advies van integriteitsbureau Bibob, die waarschuwt voor het risico dat de vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten als witwassen.



Volgens Thermen Binnenmaas lijdt de klandizie van het wellnesscentrum er zwaar onder. Advocaat A. Ester vindt dat er inmiddels wel uitzicht is op een horecavergunning omdat een belangrijk probleem, een dispuut van eigenaar Naaktgeboren met de Belastingdienst, van tafel is.



Ester betichtte de gemeente ervan de laatste aanvraag voor een horecavergunning 'extreem traag' te behandelen in de hoop dat Thermen door de juridische uitputtingsslag kopje onder gaat. Ook wees hij op een blunder van de gemeente, die bij een vorige zitting verklaarde dat een nieuw Bibob-advies al was aangevraagd. Dit bleek niet waar. ,,Een communicatiestoornis'', verontschuldigden de vertegenwoordigers van de gemeente zich gisteren. ,,Maar alles is gebeurd binnen de wettelijke termijnen.'' Uitspraak binnen 14 dagen.