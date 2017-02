Vandalen rijden opnieuw penis in grasveld Klaaswaal

De daad is op zijn minst opvallend te noemen omdat een aantal maanden geleden vandalen ook al het mannelijk geslachtsdeel in het grasperceel reden. Wie dat destijds heeft gedaan is niet bekend. Ook nu is de ‘held’ nog niet terecht, meldt de Klaaswaalse wijkagent op twitter. Ze kondigt onder meer aan om opnieuw strenger te gaan controleren in en om Hoeckenisse.