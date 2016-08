Vier keer per week valt iemand naar beneden

Vooral mensen met een e-bike nemen liever de lift in de Heinenoordtunnel. Maar de lift hapert aan de Heinenoordse kant. ,,Ze nemen de roltrap met hun fiets. En dan begint het drama'', zegt Kim Wessing uit Puttershoek. Anderhalf jaar lang was Wessing (35) toezichthouder in de tunnel. ,,De lift heeft in die tijd maximaal vijf weken normaal gewerkt. De rest van de tijd stoorde hij. Het gevolg? Vier keer per week viel er iemand naar beneden. Man, het zweet stond in mijn handen. Met mijn collega heb ik doodsangsten uit gestaan. Het is een brok ellende.''



Ouderenbond ANBO schrikt van de vele valpartijen. ,,Senioren hebben toch broze botten en hebben niet altijd de kracht om een e-bike van 20 kilo in de hand te houden. Ongelukken gebeuren helaas, maar dit soort incidenten is denk ik te voorkomen als de lift daar gewoon werkt. Zo niet, dan moeten toezichthouders hen maar helpen.''



Helpen mag niet

En dat doen ze niet, want dat mógen ze niet. Jaspert ten Braak uit Strijen is vandaag de dag toezichthouder in Heinenoord. Dagelijks zien ze tientallen ouderen tobben met de kapotte lift en de gevaarlijke roltrap. Maar helpen doen ze niet, uit angst voor schadeclaims. Ten Braak: ,,We zitten tussen twee vuren. Als we de mensen niet helpen, zoals nu, worden we uitgescholden. Helpen we die mensen wel, wat we graag willen, dan krijgen we van de baas te horen dat dit niet de bedoeling is.''