'We hadden ons leven eindelijk op de rit en dan komt deze klap'

Schulden zorgden ervoor dat Alex Lemstra (30), zijn vrouw Florianne (28) en hun dochtertje zo'n twee jaar geleden door woningcorporatie HW Wonen uit hun huis in Oud-Beijerland werden gezet. Na een jaar bij de ouders van Alex te hebben gewoond, betrok het jonge gezin een stacaravan op camping De Kreek, iets dat officieel niet is toegestaan. Maar door dat gedoogbeleid zet wethouder Piet van Leenen deze week een dikke streep.

Quote Nu de camping wordt gelegaliseerd, blijkt ineens alles mogelijk te zijn. Dat voelt toch een beetje krom Alex Lemstra ,,Laat ik heel duidelijk zijn: dat wij schulden hebben gemaakt in het verleden, daar zijn alleen wij zelf verantwoordelijk voor'', zegt Lemstra. ,,Maar toen wij destijds met ons drietjes op het gemeentehuis stonden, kon er niets. Er was geen opvang. Nu de camping wordt gelegaliseerd, blijkt ineens alles mogelijk te zijn. Dat voelt toch een beetje krom.''



Jarenlang werd camping De Kreek aan de Zinkweg gedoogd. Maar dat is over. En dus moet de camping voortaan aan de regels voldoen. ,,Het bestemmingsplan voor de grond waarop de camping staat is agrarisch'', zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Dat moet worden gewijzigd naar recreatie.''

De gemeente begint deze procedure nu duidelijk is dat de aanleg van de A4 Zuid -een jaar geleden was er sprake van dat de vurig gewenste snelweg dwars over de camping zou komen- van de baan is. ,,Nu dat duidelijk is, moet de camping aan de regels voldoen'', aldus de woordvoerster.

De 42 permanente campinggasten krijgen van de gemeente twee jaar de tijd, tot 1 april 2019, om nieuw onderdak te vinden. Een riante tijdspanne, vindt wethouder Piet van Leenen. ,,Maar wij kunnen dat niet halen'', zegt Lemstra die binnenkort voor de derde keer vader wordt. ,,Wij zitten in de schuldsanering en het duurt nog zeker twee jaar voor we uit de sores zijn. Tot die tijd mogen wij geen woning huren bij HW Wonen. Daarna kunnen we op de wachtlijst voor een huurwoning.''

Maatwerk

Quote Ze hebben geen oog gehad voor de persoonlijke verhalen van de bewoners Ilonka Roelvink Volgens bestuursteamlid Paul de Bruin van HW Wonen ligt dat anders. ,,Het is niet zo dat wij een zwarte lijst bijhouden van mensen die schulden bij ons hebben'', zegt hij. ,,Iedereen kan zich sowieso inschrijven voor een huurwoning, alleen moet er in dit geval wel een realistisch uitzicht zijn op het aflossen van de schulden. Als dat zo is, komen ze net als iedereen gewoon in aanmerking voor een huis. Dus schrijf je gewoon in, want het is niet de bedoeling dat mensen op straat komen te staan. We zorgen voor maatwerk door steeds te kijken naar de situatie van de woningzoekenden. Twee jaar moet tijd genoeg zijn om een huis te vinden. Maar daar zul je wel zelf voor in actie moeten komen.''



De campingbewoners zijn vooral verbaasd over het feit dat het nieuws voor hen als donderslag bij heldere hemel kwam. ,,Wij hebben niemand van de gemeente op bezoek gehad. Geen enkele bewoner'', zegt Ilonka Roelvink (24), die al vier jaar op de camping woont. ,,Dat zo'n bestemmingsplan niet klopt, dat zal best zo zijn. Maar ze hebben geen oog gehad voor de persoonlijke verhalen van de bewoners. Waarom wonen wij hier? Dat weten ze niet.''

Inloopmomenten

De gemeente Oud-Beijerland heeft de bewoners per brief laten weten dat ze welkom zijn op drie inloopmomenten. ,,Ik raad hen absoluut aan daarnaartoe te komen en hun situatie uit te leggen'', zegt de gemeentewoordvoerster. ,,Bovendien staan er in de brief contactgegevens van mensen die ook vragen kunnen beantwoorden en hen wellicht verder kunnen helpen.''

Als compensatie voor het stoppen van het gedoogbeleid op de camping zoekt de gemeente een plek waar binnen afzienbare tijd een aantal 'noodwoningen' kan worden gebouwd. Lemstra kijkt ernaar uit. ,,Kijk, wonen op een camping is niet ideaal. Maar we zijn hier perfect opgevangen en enorm blij met de kans die we van de eigenaar hebben gekregen. Maar het liefst ga ik met mijn vrouw en kinderen naar een normaal huis. Ik hoop dat de wethouder het voor elkaar krijgt.''