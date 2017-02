Wijkagent Puttershoek zweert bij blik tomatensoep

Elke woensdag schuift hij bij een oudere inwoner in ‘zijn’ dorp aan voor een kleine lunch waarin hij uitleg geeft over de mogelijke gevaren in en om het huis. ,,Het heeft meer effect dan wanneer ik in een grote zaal honderd mensen uitleg geven over babbeltrucs of inbraakpreventie. Na een één op één gesprek blijft er toch meer hangen’’, zegt hij.



Al 52 blikken soep heeft Bokschoten sinds het begin van zijn actie, zo’n jaar geleden, geopend. Niet voor een recordpoging of iets dergelijks, maar om samen met oudere inwoners van ‘zijn’ Puttershoek onder het genot van een dampende tomatensoep te praten over de mogelijke gevaren voor ouderen.



,,Elke woensdag ga ik samen met Thamar van der Poel van Welzijn Hoeksche Waard bij iemand lunchen’’, zegt Bokschoten, wiens actie nu door de politiecampagne tegen babbeltrucs extra aandacht krijgt.