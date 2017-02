Wonen op camping De Kreek in Oud-Beijerland in 2019 verboden

Omdat het vaak gaat om bewoners die de tijd op de camping overbruggen terwijl ze wachten op een (sociale) huurwoning wil de gemeente deze mensen ruim de tijd geven nieuw onderdak te vinden. ,,Die periode geeft mij het vertrouwen dat iedereen binnen die tijdspanne alternatief onderdak heeft. Zeker nu de vraag naar woningen voor statushouders is afgenomen moet dat goed mogelijk zijn'', zegt wethouder Piet van Leenen. ,,We hebben geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met de sociale aspecten van dit besluit.''



Om mensen in acute woningnood - bijvoorbeeld na een scheiding of een ontslag - ook na 1 april 2019 te kunnen helpen zoekt de gemeente in heel de Hoeksche Waard naar een alternatieve short-stay-facility. Van Leenen: ,,We denken aan een pand zoals het oude Rabobankgebouw op het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland. Een grote ruimte waar je redelijk eenvoudig een stuk of 20 appartementen in kunt bouwen. Dat pand heeft nu al een bestemming, maar in die orde van grote denken we. Dat kan in heel de Hoeksche Waard zijn wat mij betreft.''



Duidelijkheid

De Partij van de Arbeid in het dorp, dat contact heeft met een aantal permanente bewoners, is blij met de duidelijkheid die nu is verschaft. Zeker omdat op de camping de vrees heerste dat zij misschien in april of september 2017 al hun campingvertrek moesten verlaten. ,,Twee jaar moet genoeg zijn om iedereen nieuw onderdak te geven'', zegt burgerraadslid Leontine Guldenaar.