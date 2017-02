Zee kan van Haringvliet een duikwalhalla maken

Op twintig verschillende plekken doken duikers onlangs met een fotocamera het Haringvliet in. Op de bodem legden ze de wonderlijke onderwaterwereld vast. ,,Een nulmeting'', zegt Desmond van Santen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Want als volgend jaar de Haringvlietsluizen tussen de 'zeearm' en de Noordzee op een kier worden gezet, kan het zeewater het leven onder water veranderen in een duikwalhalla.



Als het zoute zeewater zich vermengt met het zoete water in het Haringvliet is de kans groot dat nieuwe vis- en plantensoorten er zich vestigen. ,,Biologen zijn heel enthousiast over wat er zou kunnen ontstaan omdat ze bij het Noordzeekanaal een vergelijkbare situatie hebben met een natuurlijke scheiding tussen zoet en zout water'', zegt Van Santen. In het Noord-Hollandse kanaal, zien de biologen een goede reactie van het bestaande leven op het zoute water. ,,Als dat in het Haringvliet ook zo is, kan daar een prachtige duiklocatie ontstaan.''