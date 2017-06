Zelfverzekerd naar Australië na wereldrecord met zonnewagen

VideoVoor minder dan de wereldtitel doet ze het niet. Sharon van Luik (23) uit Oud-Beijerland wil in Australië met het Nuon Solar Team de snelste op zonne-energie worden. Gisteren pakte ze met haar team alvast het wereldrecord in Lelystad.

Wat doe je als je in een solarauto een wereldrecordpoging doet? Precies: een spelletje Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.

Quote Nuna9, de solarauto die wij gebouwd hebben, hopen we op 25 juli te presenteren De Oud-Beijerlandse studente Sharon van Luik (23) kan er om lachen. Het oer-Hollandse spelletje dat jaarlijks door duizenden kinderen op de achterbank van de auto wordt gespeeld houdt haar scherp. ,,We moeten tijdens het wereldkampioenschap, de Bridgestone World Solar Challenge, in Australië ook een zo recht mogelijke lijn rijden omdat je zo min mogelijk weerstand wil ervaren. En daar moet je geconcentreerd voor zijn. Afleiding moet je dus kunnen weerstaan.''



Als haar via de intercom gevraagd wordt naar een rood element langs het ovale circuit van het RDW Testcentrum in Lelystad, schieten haar ogen door de aerodynamische voorruit van de Nuna 8, de solarauto die twee jaar geleden de snelste van de wereld werd. Van Luik wijkt van haar ideale lijn af en wordt via de intercom terecht gewezen. ,,Dat multitasken werkt nog niet echt lekker'', lacht ze.

Wereldrecord

Samen met haar medestudenten van de TU Delft deed ze gisteren een poging het eerste wereldrecord ooit neer te zetten. Want nog nooit hield een solarteam de gereden afstand bij over twaalf uur. ,,We pakken vandaag sowieso een wereldrecord'', zegt Van Luik lachend. Het team mikte op een minimale afstand van 750 kilometer en haalde uiteindelijk 882 kilometer.

Net als de studente technische bestuurskunde uit Oud-Beijerland maakt Rotterdammer Stijn Burger (23) deel uit van het Nuon Solar Team dat vanaf 8 oktober in de snikhete Australische binnenlanden voor de zevende keer wereldkampioen hoopt te worden.

Sharon van Luik racet daar als een van de drie vrouwelijke coureurs, Burger is als student lucht- en ruimtevaarttechniek verantwoordelijk voor de wedstrijdtactiek over de ruim 3.000 kilometer. De strateeg, wordt hij genoemd. ,,Het is zaak zo zuinig mogelijk met de energie van de zon om te gaan'', zegt hij. ,,Als je te hard gaat rijden, gaat de accu sneller snel leeg. Maar te zacht rijden is zonde. Je moet dus zoeken naar de juiste balans.''

Formule 1

De recordpoging van gisteren betekende voor het team, dat zes van de laatste acht WK's won, de ultieme generale repetitie. Gekeken werd onder meer of de juiste mensen de juiste functie hebben en of de pitstop van de coureurs vlot verloopt.

,,Vergelijk het een met Formule 1'', zegt Van Luik. Door verscherpte regelementen moet de Oud-Beijerlandse knappe kop in Australië alleen uit het aerodynamische voertuig stappen. Daarna moet Nuna9 exact een half uur stilstaan. Hulp van teamleden is ten strengste verboden. ,,Elke seconde telt. Want hoe sneller je uit de auto bent, hoe sneller je de klok begint te lopen.''

De studenten werken daarom nog aan een ingenieus systeem, waardoor de zonnekap als een soort kofferbak opengeklapt kan blijven staan. Uiteraard in meerdere standen, zodat de zonnestralen zo goed mogelijk worden opgevangen. ,,Nu rijden we met de Nuna8 om de simpele reden dat de Nuna9, de auto die wij gebouwd hebben, nog niet af is. Die hopen we op 25 juli te presenteren.''

Het wereldrecord dat het team gisteren vestigde is leuk, maar is meer een voorbode voor wat komen gaat. Van Luik: ,,Met deze tijd willen we andere teams uitdagen hetzelfde te doen. Kijk, de omstandigheden in Nederland zijn niet ideaal. In de woestijn van Nevada is het een stuk eenvoudiger. Maar het is wel cool om een wereldrecord te hebben.''