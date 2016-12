Zoektocht naar verdachte mishandeling Maasdam

Zaterdagochtend tegen negen uur meldde een bewoner aan de Kastanjelaan zich bij de politie. Een gewonde man was naar hem toegekomen, met verwondingen in zijn gezicht die hij in de buurt zou hebben opgelopen. De ambulance kwam ter plekke om het slachtoffer te verzorgen.



Direct startte de politie met een onderzoek om de verdachte op te sporen, waarbij ook in een woning in de buurt werd doorzocht. Daar vond de politie bij toeval een hennepkwekerij, maar een verdachte is nog niet gevonden.