'Zwembaai Oude Tol wordt enorme modderpoel'

Tientallen kinderen glijden via een geïmproviseerd modderslootje het Spui bij de Oude Tol in. Dat beeld beklijft bij Geert Jeelof uit Oud-Beijerland. Nu de gemeente van plan is een zwembaai te graven bij het recreatiestrand, uit hij zijn bedenkingen. ,,De grond is daar van klei'', zegt hij. ,,Dat wordt natuurlijk een grote modderpoel als je daar water in laat komen. Want er is geen stroming in zo'n inham.''



Behalve het modderprobleem ziet hij ook een stortplaats voor zich. Jeelof: ,,De meeste mensen zijn niet zo schoon van zichzelf. Als er een prullenbak op 2 meter afstand van hen staat, dan nog gooien ze hun afval op het gras. Die baai ligt straks vol met plastic flesjes en lege zakjes. Het wordt echt een verzamelplaats van troep.''



Zand

Wethouder Van Waveren stelt dat bij de ontwikkeling van de mogelijke zwembaai goed gekeken wordt naar de omstandigheden ter plaatse. ,,Het is namelijk niet de bedoeling dat hier een modderpoel komt, maar het moet echt een zwemvoorziening zijn'', laat hij weten. ,,Mogelijk wordt er gekeken of er met zand als bodem gewerkt kan worden.''