100 uur werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak

PVV verliest vijf virtuele zetels

14:52 De Partij Voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders is in de peiling van EenVandaag/Gfk maar liefst vijf zetels gezakt. Hiermee komt de partij voor het eerst sinds lange tijd weer binnen bereik van de VVD. De PVV heeft nu virtueel 26 zetels, de VVD 23 zetels. De daling van de PVV past in een trend die ook zichtbaar is bij andere peilingen.