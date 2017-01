13 jaar celstraf voor toedienen drugs aan 4-jarig Brits meisje

Poppy Widdison overleed in juni 2013 in een kinderziekenhuis in Sheffield door een hartstilstand. Het meisje was opgenomen, nadat ze thuis was ingestort. Uit testen bleek dat de kleuter tussen de twee jaar en zes maanden voor haar dood aanzienlijke hoeveelheden heroïne en methadon had binnengekregen. Uit de zitting bleek dat de ouders de drugs toedienden zodat het meisje rustig bleef.