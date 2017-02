17-jarige jongen korte tijd ontvoerd na wijzen van de weg

Maken eetgeluiden je gek? Dan ben je geen aansteller

14:40 Het geluid van een knisperend zakje chips, het slurpen van soep of een stevige beet in een winterwortel of appeltje. Bij sommige mensen gaan de haren bijna letterlijk overeind staan bij het horen van dit soort geluiden. Aanstellerij? Niet volgens Britse wetenschappers. Zij vonden onlangs bewijs dat mensen met misofonie een afwijking in de hersenen hebben.