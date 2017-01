2000 jaar oude 'armband' gevonden bij opgravingen langs N18

Het voorwerp werd gevonden op de locatie Stokkersweg/Borculoseweg bij Eibergen. Of het echt een armband is, moet nog worden bevestigd. „Er is nog nooit een hele armband gevonden. Alleen de kromming zou het er geschikt voor maken”, zegt coördinerend archeoloog Jeroen Flamman.

Zeldzaam

„Wat vaker worden deze fragmentjes in een blauwe kleur gevonden; geel is vrij zeldzaam. Dit voorwerp stamt uit de IJzertijd-Romeinse tijd, van circa 100 voor Christus tot 200 na Christus. Pas in de Romeinse tijd is muntgeld ingevoerd; materiaal als dit verspreidde zich via ruilhandel. Waarbij we denken dat zo'n voorwerp of sieraad als dit werd doorgegeven ter bevestiging van een relatie: jij bent speciaal voor mij, daarom geef ik je dit. Waarbij zo'n fragmentje dan ook nog weer kon worden gedeeld door er een stuk af te breken en door te geven.”