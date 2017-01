340 asielzoekers hadden huisarrest met jaarwisseling

Dat staat in een brief die minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Dijkhoff stelde eerder dat het om 'enkele tientallen' zou gaan. ,,Het merendeel van de maatregelen is nageleefd. Er hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan waarbij asielzoekers betrokken zijn geweest", schrijven de bewindslieden. Een kanttekening daarbij is dat 150 van de 340 al uit zichzelf uit het azc waren vertrokken. Het is niet bekend waar zij nu zijn: terug naar hun land van herkomst, ergens illegaal in Nederland of doorgetrokken naar een ander land in Europa. ,,Maar als zij voor overlast hadden gezorgd ergens in Nederland, hadden we ze direct kunnen oppakken", aldus een woordvoerder van het ministerie.