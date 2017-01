A15 weer open na 'enorme klap' op taxibusje met pech

Geen enkele verdachte voor supersnelrecht jaarwisseling

9:38 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit jaar geen geschikte verdachten kunnen vinden die in aanmerking komen voor supersnelrecht. Van de in totaal 344 verdachten van een misdrijf tijdens de jaarwisseling komt niemand in aanmerking voor een rechtszaak binnen een paar dagen. In totaal slechts 43 verdachten komen later deze maand voor de rechter.