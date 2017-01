Aangifte tegen burgemeester Weert om huisarrest vluchtelingen

Cel- en taakstraffen voor Tilburgse voetbalfans om rellen tijdens Willem II-Feyenoord

12:54 * UPDATE 12.53 UUR * BREDA/TILBURG - Vier supporters van Willem II zijn maandag in de rechtbank in Breda bestraft voor de rellen tijdens Willem II-Feyenoord op 2 oktober vorig jaar. De vier mannen zouden twee supporters van Feyenoord hebben mishandeld en één van hen over de reling hebben gegooid. De hoogste straf die werd uitgedeeld was drie maanden cel.