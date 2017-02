Aanslag op kapper in Enschede: dader kreeg hulp bij vlucht

De dader die afgelopen donderdag een kapper in kapperszaak Erciyes in Enschede met een vloeistof overgoot en in brand stak, heeft na de aanslag hulp gekregen bij de vlucht. De dader stapte bij een nog onbekend persoon in een donkerkleurige auto. Dit werd vanavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.





Of het bij de vluchtauto gaat om de gestolen zwarte Seat die dezelfde avond in enkele uren later uitbrandde in de Arthur van Schendelstraat in Hengelo is nog niet duidelijk. ,,Daar is nog steeds geen hard bewijs voor'', aldus politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar en de politie heeft hem gehoord. Wie de dader is en wat zijn motief zou kunnen zijn, weten het slachtoffer en de politie niet. Een man viel de kapper donderdagavond aan in zijn zaak aan de Kottendijk. De dader overgoot het slachtoffer met brandbare vloeistof en stak hem in brand. De kapper heeft brandwonden in verschillende gradaties over zijn lichaam.

Gestolen

De dader ging er in een donkere auto vandoor. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in Hengelo een uitgebrande Seat gevonden die mogelijk door de dader is gebruikt. De auto bleek gestolen.



De politie is op zoek naar getuigen. Het gaat vooral om vier mogelijke getuigen die voor het incident over de Kottendijk fietsten. Een persoon viel van zijn fiets en kreeg hulp van een vrouw. Ook deze vrouw zou mogelijk informatie kunnen hebben.

Passanten

De politie deed op tv een oproep aan eventuele getuigen zich te melden. Hetzelfde geldt voor buspassagiers, die de bewuste donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur over de Kottendijk in Enschede zijn gereden en die mogelijk iets verdachts hebben gezien. Op korte termijn zullen nog in de bussen op dit traject flyers met een getuigenoproep worden uitgedeeld.