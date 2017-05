'Aanvallen met gijzelsoftware gaan voorlopig nog wel even door'

Via lekken in het besturingssysteem infecteerden criminelen tienduizenden computers met het programma WannaCry, dat de toegang tot de pc afsluit. Wie weer bij zijn bestanden wil, moet betalen.

Hoe kan het dat criminelen zo gemakkelijk de halve wereld platleggen?

,,De benodigde software is voor weinig geld te koop op de zwarte markt,’’ zegt Sandro Etalle hoogleraar computersystemen aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven. ,,Het uitvoeren van de cyberaanval is vervolgens kinderspel. Ik kan het, jij kan het, onze vader kan het. De ransomware is de laatste tijd het meest geliefd onder cybercriminelen. De kans op succes is groot. Slachtoffers zijn geneigd meteen te betalen omdat ze hun computer weer willen kunnen gebruiken. Er kan alleen worden betaald met de virtuele munt Bitcoin. De criminelen omzeilen zo de bank en zijn zo niet traceerbaar. Een ander voordeel van ransomware voor de dieven is dat ze met hun programmaatje tal van landen tegelijkertijd kunnen aanvallen. Ze kiezen bijvoorbeeld ziekenhuizen, zoals in Engeland is gebeurd, omdat daar veel mensen werken. De kans is daarmee groot dat iemand actief een verkeerde link aanklikt waarna de ransomware wordt geïnstalleerd of niet doorheeft dat de crimineel zelf van afstand op de computer inbreekt om het programmaatje achter te laten. De criminelen zijn uit op systemen waarop grote hoeveelheden gevoelige informatie zijn te vinden en waar medewerkers snel weer bij moeten kunnen. Een ziekenhuis kan niet verder zonder toegang tot medische gegevens en zal dus meteen geneigd zijn om te betalen.’’

Dus thuis achter de pc hoef ik niet bang te zijn voor ransomware?

Iedereen kan het slachtoffer worden. Dus ook thuis, zegt Etalle. ,,Je kunt het risico wel tot een minimum beperken. Klik niet op een link die je niet vertrouwd. Zorg verder dat je de nieuwste beveiligingsupdates hebt geïnstalleerd. En, heel belangrijk, maak altijd een back-up van de bestanden.’’

Gebeurt er voldoende tegen dit type cybercriminaliteit?

Nee, zegt hoogleraar cyber security Jan van den Berg van de Technische Universiteit in Delft. ,,Bedrijven wijzen te gemakkelijk naar hun it-afdeling en vergeten dat hun medewerkers ook een verantwoordelijkheid hebben. De overheid weet niet zo goed wat het met de internetcriminaliteit aanmoet. Ze zou veel meer de leiding moeten nemen. Auto’s zijn ook steeds veiliger geworden doordat de overheid met allerlei regels is gekomen. Bij het internet worstelt de staat enorm met haar rol en legt de verantwoordelijkheid dus maar weer terug bij de markt. Die pakt dat overigens best goed op. Banken bijvoorbeeld, steken enorm veel energie in het zo veilig mogelijk maken van hun apps. Doen ze dat niet dan kost het de banken klanten, veel geld en hun imago.’’

Gaan we aanvallen als deze vaker meemaken?