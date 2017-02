'Achterstand UWV kost bedrijven veel geld'

Caelyn (2) stierf aan te laat opgemerkte verstopte drain

12:50 Het is een drama voor de ouders én voor het Elkerliek Ziekenhuis. De 2-jarige Caelyn der Kinderen, die werd geboren met een waterhoofd, stierf aan een verstopte drain die hersenvocht moest afvoeren. Dat werd te laat opgemerkt in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.