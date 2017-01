Actrice Dakota Fanning steelt show op zwarte loper bij première Brimstone

Filmpje redding jongetje (6) van dun ijs meer dan miljoen keer bekeken

21:32 Vlakbij een wak staat een zesjarig jongetje stokstijf stil op het ijs van kindcentrum het IJzeren Kind in het Brabantse Hintham. Brandweerlieden brengen hem in veiligheid op het droge. Vanaf het balkon van zijn flat maakte Bert van Dalen er een filmpje van. Via Facebook is dat inmiddels ruim een miljoen keer bekeken. ,,Het is mijn eerste filmpje. Ik sta er echt van te kijken dat er zoveel mensen naar hebben gekeken'', zegt Van Dalen.