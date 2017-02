Advies Europees Hof: geef vluchtelingen visum voor Europa

Kunnen duizenden Syriërs straks door een gaatje in de Europese asielwetgeving alsnog het vliegtuig pakken naar Europa om hier asiel aan te vragen? Een reeks Europese landen vreest dat, anderen zien 'eindelijk een veilige asielroute'.

Een advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft vandaag voor een barstje in de buitengrens van Fort Europa gezorgd. De belangrijkste adviseur van het Hof stelt dat EU-landen een humanitair visum moeten verlenen aan mensen die in hun eigen land ernstig risico lopen om onmenselijk te worden behandeld of gemarteld. ,,Dat kan er toe leiden dat straks bijvoorbeeld Syrische vluchtelingen zich voor een visum kunnen melden bij de Nederlandse ambassade in Libanon”, zegt Carolus Grütters van het Centrum voor Migratierecht van de Universiteit Nijmegen.

De advocaat-generaal bracht advies uit in een zaak van een christelijk Syrisch gezin uit Aleppo dat vanuit Libanon een humanitair visum voor België had aangevraagd. Een gezinslid stelde in Syrië door een militie ontvoerd en gemarteld te zijn en vreesde voor herhaling. Eenmaal in België wilde het gezin asiel aanvragen.

België weigert

De Belgische staatssecretaris Francken wil voorkomen dat vluchtelingen zo een nieuwe route naar Europa vinden. Hij vindt dat zijn land niet verplicht is iedereen op te nemen ‘die zich in een rampzalige situatie bevindt’. Francken weigerde het visum, ook omdat het alleen vanuit België zelf zou mogen worden aangevraagd. Net zoals dat geldt voor een asielaanvraag. Een soortgelijke zaak leidde eind vorig jaar tot veel publiciteit in België. Ook nadat een Belgische rechtbank hem een dwangsom oplegde, weigerde Frankcen het visum af te geven.

De staatssecretaris alarmeerde wel zijn collega’s in 13 andere Europese landen, waaronder Nederland. Zij trekken samen op in de zaak die nu bij het Europese Hof loopt. Die zaak kan, volgens Francken, ‘grote precedentwaarde’ hebben. Het gisteren gepubliceerde advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar het Hof volgt zijn advies doorgaans wel. De uiteindelijke uitspraak van de 15 rechters volgt in maart. Francken: ,,De landen hebben zich duidelijk uitgesproken tegen dit soort rechtspraak. We zien de uitspraak van het Hof met vertrouwen tegemoet.”

'Geweldig nieuws'

In Nederland lopen, volgens VluchtelingenWerk, enkele vergelijkbare rechtszaken. ,,Dit is geweldig nieuws voor vluchtelingen die nu geen kant op kunnen”, zegt een woordvoerder. De organisatie pleit al lang voor legale en veilige vluchtelingenroutes naar Europa. ,,Een van de mogelijkheden daarvoor is een humanitair visum te verlenen om in Nederland een asielprocedure te doorlopen.”

In Libanon, Jordanië en Turkije bevinden zich honderdduizenden Syrische vluchtelingen. Zij krijgen geen gewoon visum voor de EU en kunnen niet vanuit het buitenland asiel aanvragen. Sinds de Turkije-deal en het sluiten van de grenzen in Oost-Europa is ook de reis over water en land afgesneden.

Grote gevolgen