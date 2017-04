Advocaat kandidaat nummer één als opvolger Blind bij Oranje

Eigenaresse geeft 'vergeten' 43 duizend gulden aan goed doel

0:02 43 duizend gulden en duizend Zwitserse Franc kreeg Diederik Enneking in zijn schoot geworpen toen hij in Den Bosch een pand aan het verbouwen was. De eerlijke man bracht het geld naar de eigenaar van het pand, de gemeente. Die wist de rechtmatige eigenaresse op te sporen. In plaats van een gat in de lucht te springen, geeft ze het volledige bedrag aan het goede doel.