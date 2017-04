Advocaat moet het doen, dat is logisch

Door Mikos Gouka, Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Alle bespiegelingen van de laatste dagen ten spijt: Roger Schmidt gaat het ook niet doen. De vooruitstrevende Duitser, die succesvol was bij Red Bull Salzburg en in iets mindere mate Bayer Leverkusen, heeft zijn zinnen volledig gezet op een club, bij voorkeur in Engeland. Vijf wedstrijden de redder in nood spelen bij Oranje, met het afbreukrisico van dien; Schmidt heeft er geen oren naar.



Frank de Boer staat er min of meer hetzelfde in als Schmidt. Jorge Sampaoli is veel te duur, spreekt uitsluitend Spaans én is serieus in beeld bij zijn moederland Argentinië. Louis van Gaal wil heel misschien de baas zijn bij de KNVB, maar niet meer als bondscoach. Ronald Koeman: niet beschikbaar.



Het veel geopperde duo Ruud Gullit en Henk ten Cate wordt in Zeist niet als ideaal gezien. Ten Cate gezien zijn karakter, een emotionele man die niet vies is van persoonlijke oorlogjes. Gullit omdat er getwijfeld wordt aan zijn kennis en vakmanschap, zes jaar na zijn laatste klus als hoofdcoach.