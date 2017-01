Ali B brengt emotionele ode aan overleden vader in commercial Yarden

Vier dagen had Ali B maar met zijn vader, toen ze in april 2015 ontdekten dat hij ongeneeslijk ziek was. ,,We spraken overal over, dat kostte ineens geen enkele moeite mee want je hebt niets meer te verliezen. In de 34 jaar ervoor hadden we nooit zulke openhartige gesprekken, zo zonde’’, vertelt de rapper. ,,Die dagen hebben me wakker geschud. Het liet me zien wat echt belangrijk is in het leven. Weet je, ik geniet echt van mijn successen – ik heb gisteren nog een gouden plaat ontvangen voor mijn laatste album – maar dat valt in het niet bij de zaterdagochtenden dat ik langs de lijn sta bij het voetbal van mijn zoontjes.’’