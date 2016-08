Asad moest altijd vrezen voor zijn leven

Kaapstad

Asad blijft, een terugkeer zou voor hem een nederlaag zijn. Hij is bereid afscheid te nemen van zijn geliefde vrouw en kinderen omdat hij niet terug wil naar zijn verleden. Maar de prijs is hoog: iemand die zijn familie vergeet, vergooit wat hij waard is, luidt een Somalisch gezegde. Voor Asad is er daarna nog maar één plek: Kaapstad. Waarom? ,,We hadden geruchten gehoord'', zegt hij in Een man van goede hoop. ,,Kaapstad werd gerund door blanken. Daarom was het veilig."



Maar ook daar, in Soetwater, komt hij tot een keihard oordeel over de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. 'Nu waren ze bevrijd, maar zulke wezens konden de vrijheid niet aan'. In 2008 slaat de woede om in haat als hij met honderdduizenden andere zwarte Afrikanen het slachtoffer wordt van vreemdelingenhaat. De Apartheid herleeft in de zielen van de zwarte bevolking. In een vluchtelingenkamp buiten Kaapstad ontmoet hij Sadicya. Op 24 augustus trouwt hij met haar. Zij is een Galgale, lid van een stam van de laagste soort, en heeft al een zoon, Musharaf.



Blikkiesdorp

Leden van Asads clan Ogadeni begrijpen er niets van. Sommigen keuren het huwelijk af. ,,Als jij je gezicht in de stront stopt, stinkt ons gezicht ook." Hij krijgt een zoon, Musharaf, begint te dromen van Amerika, maar uiteindelijk komt hij terecht in Blikkiesdorp, dat ook wel de 'anus van Kaapstad' wordt genoemd, 'de kringspier waarmee de stad uitpoept waar het vanaf wil'. Weer wordt hij overvallen, worden Somaliërs opgejaagd wild.



Asad vult papieren in voor immigratie naar de Verenigde Staten, ziet dochtertje Rahma ter wereld komen. ,,Ik ben het geweld zo verschrikkelijk beu.'' Zijn geduld wordt na vele maanden beloond. Hij krijgt een visum. ,,Maar als het er gewelddadig is, ga ik verhuizen", zegt hij tegen Steinberg. Het wordt Kansas City, in Missouri. Daar bouwt Asad nu met zijn gezin een bestaan op. Hij heeft er eindelijk de controle waarnaar hij op zoek was. Als Jonny Steinberg hem daar ontmoet, zegt hij: ,,Asad, het is een wonder dat je hier bent. Ik kan het haast niet geloven."



Verlies

Het boek waaruit hij met tegenzin stukjes leest, zorgt voor royalties, financiële ondersteuning die hij goed kan gebruiken. Twee dingen maken hem van streek: het eeuwige verlies van mensen uit zijn leven, en de kritiek vanuit zijn familie, de Abdullahi, op zijn vrouw. En zijn andere vrouw Foosiya en zijn twee verloren kinderen? ,,Ik zal proberen om ook haar naar hier te halen", zegt Asad. Ook als zij is hertrouwd en meer kinderen heeft.



Zonder de familiehereniging is zijn vlucht niet echt afgesloten. Maar de vrachtwagenchauffeur met die onuitputtelijke veerkracht die nu door de Midwest rijdt heeft wel een thuis. Steinberg: ,,Waar hij het liefst vooruit kijkt, want het verleden doet te veel pijn."