Amateurfilmfestival Veenendaal niet jaarlijks

Live OM: Taakstraf van 100 uur voor rapper Boef

17:19 De vloggende rapper Boef hangt een taakstraf van 100 uur boven het hoofd en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Dat was de eis van de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank in Breda. Hij stond daar terecht voor het beledigen van twee agenten en omdat zich niet hield aan de gedragsaanwijzing die hij kreeg om vrij te komen.