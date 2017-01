Amerikaanse met hersentumor loopt 7 marathons op 7 continenten in 7 dagen

Zeven marathons in zeven dagen op zeven verschillende continenten. Een superprestatie voor wie topfit is. Maar onmogelijk voor iemand met kanker. Of toch niet? De Amerikaanse BethAnn Telford doet maandag mee met de World Marathon Challence terwijl ze nog niet compleet is genezen van de slopende ziekte.

Een sportieve dame is Telford uit Washington altijd al geweest. Jarenlang liep ze marathons. Tot in 2004 iets geks gebeurde. De finish van de Marine Corps Marathon in Arlington was bijna in zicht toen iets knapte in haar hoofd. De volgende dag voelde Telford zich raar. Namen en data onthouden lukte niet meer. Toen ze op haar werk de wc niet meer vond, stelde haar baas een paar vrije dagen voor.

Later in het ziekenhuis bleek Telford tot haar verbijstering een flinke hersentumor te hebben. ,,Ik wist destijds niet eens dat er een tumor in je hoofd kon groeien’’, blikt ze terug op CNN. De Amerikaanse ging onder het mes. Met succes werd een flink deel van de tumor weggesneden. Maar toen kwam een waslijst met andere problemen. De jonge vrouw zou nooit meer kinderen kunnen krijgen. Ze verloor het zicht in haar linkeroog en moest opnieuw leren lopen en staan.

Trainen

Toch liet ze zich niet uit het veld slaan. ,,Ik ben niet het type dat afwacht tot het allemaal nog verder achteruit gaat.’’ Telford ging aan de slag. Vijf maanden begon ze zelfs weer met hardlopen.

Dr. Hendry Brem die Telford behandelt, toont zich diep onder de indruk van haar strijdbaarheid. ,,Als artsen zijn we opgeleid om mensen zo goed mogelijk te helpen. BethAnn geeft ons veel inspiratie.’’

Nu is Telford zelfs klaar voor een ware monsteruitdaging: de World Marathon Challenge. Achtereenvolgens rent ze marathons in Antarctica, Chili, de Verenigde Staten, Spanje, Marokko, Dubai en Australië. De lopers worden middels speciale chartervliegtuigen rechtstreeks naar de verschillende continenten gevlogen. Ze krijgen te maken met jetlags, klimaatveranderingen en extreme vermoeidheid. Voor iemand met een topconditie is dit al bijna een onmogelijk prestatie. Maar Telford gaat er voor.

Eerbetoon

Ze wil met haar deelname namelijk zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar hersentumoren. Aan haar voeten draagt ze schoenen met foto’s van kinderen die kanker hebben. ,,Ik wil op deze manier een eerbetoon brengen aan alle kinderen met deze ziekte.’’

Quote Mijn finishlijn is niet het einde van de marathon BethAnn Telford

Toch blijft de grote vraag of de sportieve Amerikaanse genoeg kracht heeft om haar missie te volbrengen. Haar antwoord hierop is helder. ,,Mijn finishlijn is niet het einde van de marathon. Mijn missie is pas echt voltooid als er een medicijn tegen kanker is gevonden.''