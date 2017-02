Angeliek de Jonge wint Zilveren Camera

De Utrechtse persfotografe Angeliek de Jonge heeft vanavond de Zilveren Camera gewonnen voor haar fotoserie over de daklozen in de oude verkeerstunnel onder Hoog Catherine in Utrecht.

Ze had de foto's april vorig jaar gemaakt. Toen ze met een verslaggever van het AD Utrechts Nieuwsblad in de tunnel kwam, was ze erg gegrepen door wat ze zag. De daklozen verbleven al langere tijd in de tunnel zonder dat veel mensen dat wisten. Ze hadden de lege buis huiselijk ingericht, als een echte woning. Rioolbuizen dienden als slaapvertrekken.