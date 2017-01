Angst voor aanslag met drones

Wat gebeurde er met Dennis? Gezicht vol blauwe plekken en hersenschudding

13:28 Het gezicht van Dennis is bont en blauw. Zijn knie is geschaafd. Zijn geheugen is weg. Wat is er die zaterdagnacht in Breda toch in hemelsnaam met hem gebeurd? Dennis en zijn vriendin staan voor een groot raadsel en doen een emotionele oproep. “Het is heel eng dat Dennis zelf niets meer weet. Het gaat niet zo goed met hem”, vertelt zijn vriendin Janey tegen BN DeStem.