Archeologen vinden connectie naar Anne Frank in kamp Sobibor

Archeologen hebben door recente opgravingen in vernietigingskamp Sobibor, een connectie met Holocaust-slachtoffer Anne Frank aangetoond. Een gevonden bedel blijkt van een mogelijke Duitse nicht te zijn, die is vermoord in het Poolse kamp.

In oktober 2016 hebben archeologen de bedel gevonden tijdens opgravingen in het voormalige vernietigingskamp. De vondst werd gedaan op de plaats waar gevangenen zich moesten uitkleden en waar hun hoofd geschoren werd. Op deze plek lagen behalve de bedel nog meerdere andere juwelen gevonden.

Mazeltov

Op de bedel staat een geboortedatum gegraveerd, 3 juli 1929, een geboorteplaats, Frankfurt am Main en aan de andere kant de Jiddische kreet 'Mazeltov'. Het Yad Vashem Instituut voor Holocaust onderzoek, wist de bedel te herleiden naar de oorspronkelijke eigenaresse: Karoline Cohn, uit Frankfurt. Het meisje werd in 1941 naar de getto in Minsk gedeporteerd en later van daaruit naar Sobibor, waar zij in september 1943 stierf.

Na een zoektocht naar de familieleden van Karoline Cohn, stuitte de onderzoekers op een zelfde soort hanger. Ook deze had een geboortedatum: 12 juni 1929, een geboorteplaats: Frankfurt am Main en de kreet Mazeltov. De eigenaresse van de betreffende bedel is geen vreemde: Anne Frank. De onderzoekers zijn op dit moment op zoek naar de waarschijnlijke connectie tussen de meisjes en hoe hun families aan elkaar verwant zijn.

De vondst van de hanger is er één van velen. Sinds de opgravingen in Sobibor in 2007 zijn begonnen, zijn er veel persoonlijke spullen van slachtoffers gevonden. Het doel van de opgravingen was in eerste instantie het lokaliseren van de belangrijkste gebouwen, waaronder de gaskamers. Onderzoekers vonden echter ook het oude treinstation.

Vernietigingskamp

Sobibor is in maart 1942 opgericht, samen met twee andere vernietigingskampen: Treblinka en Belzec. In tegenstelling tot concentratiekampen als Auschwitz, werden gevangenen hier niet te werk gesteld. Het doel van de kampen was eenduidig: het uitroeien van de Joden.

Rond de 250.000 Joden, voornamelijk uit Polen, Nederland en Slowakije, vonden de dood in kamp Sobibor. Na een opstand van gevangenen in oktober 1943, waarin de helft ontsnapte, werd het kamp gesloten en vernietigd, alsof het nooit bestaan had.