Ard van der Steur adviseerde informatie achter te houden over bonnetjesaffaire

Het televisieprogramma onthult dat huidig justitieminister Van der Steur zich in maart 2015 als VVD-Kamerlid nóg eens zeer vergaand heeft bemoeid met beantwoording van Kamervragen door zijn voorganger minister Ivo Opstelten. Die kwam in het nauw door vragen over Cees H., die een veelbesproken deal sloot met de vroegere officier van justitie Fred Teeven. Van der Steur heeft al eens erkend dat hij zich met de beantwoording bemoeit had en dat hij ‘daar spijt van had’. Nu blijkt dat hij als Kamerlid zelfs een suggestie lijkt te hebben gedaan om informatie achter te houden voor de Tweede Kamer.

Bonnetje

Uit de opgedoken e-mail van Van der Steur – toen nog Kamerlid- aan de assistent van toenmalig minister Opstelten, blijkt dat hij suggereerde om de Tweede Kamer niet te informeren dat staatssecretaris Fred Teeven nog ongeveer wist te herinneren hoe hoog het bedrag was dat crimineel H. had gekregen. Op dat moment waren documenten hierover – of een ‘bonnetje’- nog niet gevonden.

In de conceptantwoorden van het ministerie stond aanvankelijk dat Teeven zich bedragen kon herinneren en welke dit waren. ,,Zeer kwetsbaar,’’ schreef Van der Steur in de kantlijn. En: ,,Als dit de herinnering van de stas (staatssecretaris, red.) is, waarom is dat dan niet eerder gemeld.’’

In de definitieve versie van de brief werden de door Teeven genoemde bedragen inderdaad weggehaald. Er stond dat Teeven ‘onvoldoende herinneringen’ had om bedragen te noemen. Nadat het bonnetje van de deal alsnog werd gevonden, traden minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven af.

Affaire

Toen Van der Steur als opvolgend minister aan de tand werd gevoeld over de nasleep van de affaire, zei hij in december 2015 als minister juist tegen de Tweede Kamer dat de informatie van Teeven wél gedeeld had moeten worden. ,,Ik vond en vind dat dat anders had gemoeten. Dat zou ik als minister ook anders doen.’’