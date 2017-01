Asscher wil sociaal alternatief zijn voor Rutte en Wilders

Op het PvdA-congres in Utrecht zei Asscher vanmiddag dat hij ‘een keuze tussen twee rechtse smaken schraal’ vindt. Hij keerde zich fel tegen Wilders die in zijn ogen ‘spuugt’ op onder meer Turkse en Marokkaanse Nederlanders, moslims, rechters en iedereen die het met de PVV-leider oneens is. ,,Maar wij laten de bangmakers niet bepalen wie bij ons hoort en wie niet. Nederland is van ons allemaal’’, hield Asscher zijn partijgenoten voor.