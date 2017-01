Auto in IJsselstein uitgebrand

Regering opgelucht na rellen rond huwelijk Beatrix en Claus

12:38 Terwijl Amsterdam zijn wonden likte na het door rellen en rookbommen omgeven huwelijk tussen prinses Beatrix en Claus van Amsberg, klonk in Den Haag vooral opluchting. Kort na de koninklijke bruiloft in 1966 constateerde minister-president Jo Cals (KVP) in de ministerraad dat het festijn ‘alles bij elkaar gunstig verlopen’ was.