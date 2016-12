Auto Queen Latifah gestolen tijdens tankbeurt

Foute actiecode Philips levert tien keer meer korting op

17:54 ,,We hebben ongewild voor Kerstman gespeeld", reageert de woordvoerder van Philips. Vandaag was de webwinkel van het bedrijf uren onbereikbaar, nadat bleek dat talloze klanten een actiecode gebruikten die in plaats van de gecommuniceerde 7,50 euro maar liefst 75 euro korting gaf. Diverse artikelen waren dan ook in een mum van tijd uitverkocht.