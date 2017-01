Auto’s in IJsselstein beschadigd door brand

Hanegraaf: Thomas Dekker perste mij af

7:53 Thomas Dekker doet in zijn biografie Mijn Gevecht een boekje open over Jacques Hanegraaf. De voormalige manager zou Dekker aangezet hebben tot het gebruik van doping. Volgens Hanegraaf werd hij echter afgeperst door Dekker, en is deze beschuldiging daar een gevolg van.