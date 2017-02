Autobestuurder overleden na frontale botsing op N36

Aanslag op kapper in Enschede: dader kreeg hulp bij vlucht

21:52 De dader die afgelopen donderdag een kapper in kapperszaak Erciyes in Enschede met een vloeistof overgoot en in brand stak, heeft na de aanslag hulp gekregen bij de vlucht. De dader stapte bij een nog onbekend persoon in een donkerkleurige auto. Dit werd vanavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.