Nynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

In Haaksbergen konden ze teleurgesteld de koek-en-zopie opbergen. Willem Hut, de marathonman van de KNSB, had gezien dat het natuurijs maar twee centimeter dik was. Dat is een centimeter te dun voor een marathon.

Maar Willem Hut reed na zijn bezoek aan Haaksbergen nog eenmaal naar Noordlaren. Daar had het net iets harder gevroren, dus misschien dat daar de benodigde 3 centimeter wel zou liggen.

Men kon live op Facebook meekijken naar het meten van de dikte van de korst.

U denkt nu: De Jong, de wereld staat in de brand, wat kan ons die marathon schelen.

Maar er is geen mooiere bijzaak dan natuurijs in Nederland. Dat komt door het onverwachte karakter ervan. Je weet nooit wanneer je het krijgt en wanneer het weer weg is. Ik kan me de opwinding van vroeger nog goed herinneren, wanneer na een paar nachten vorst de stoere jongens uit het dorp de vaart al op durfden, en terugkwamen met heldhaftige verhalen en met een natte poot omdat ze er onder de brug doorheen waren gezakt.

De weermannen en -vrouwen hoeven de v van vorst maar uit te spreken, of in Haaksbergen, Noordlaren, Veenoord en in tal van andere plaatsen worden de giertanken met water gevuld, de bouwlampen klaargezet en de kantinevrijwilligers opgeroepen om alvast de rookworsten voor de snert in te slaan.

En maar sproeien, en maar wachten. En maar bidden tot God en Gerrit Hiemstra voor een stevige nachtvorst en in vredesnaam geen sneeuw. Nachtenlang amper slapen, enkel en alleen voor een paar rondjes schaatsen op natuurijs.

Willem Hut bekeek de korst in Noordlaren. En die was wél dik genoeg. De marathonschaatsers kunnen hun afspraken voor morgen afzeggen. In Noordlaren kan de snert wél op het vuur. En al die mannen en vrouwen, die nachtenlang met de muts over de oren getrokken bij de baan hebben gestaan, weten weer even waar ze het allemaal voor gedaan hebben.

Maar eigenlijk wisten ze dat al. Want ik wil niet zeggen dat de voorpret net zo belangrijk is als de tocht zelf, maar die spanning en de slapeloze nachten maken het pas écht een mooie bijzaak.